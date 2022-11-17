17 Ноября 2022
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Экономика В России
Фото: EADaily

Тарифы ЖКХ увеличат с 1 декабря в среднем на девять процентов

В России тарифы на жилищно-комунальные услуги увеличат с 1 декабря в среднем на 9%.

Как сообщила аналитик института комплексных стратегических исследований Елена Киселева, это повышение станет вторым в 2022 году. При этом кабмин после 1 июля обещал не увеличивать показатель весь следующий год.

Эксперт отметила, рост тарифов необходим в связи с увеличением издержек организаций в сфере ЖКХ. В условиях повышения цен на более, чем 20%, а также при ограниченных возможностях субсидирования управляющим компаниям необходимо обеспечивать жилые помещения и инфраструктуру.

Киселева подчеркнула, что рост доли расходов на оплату ЖКУ в бюджете россиян приведет к новым ограничениям для потребительского спроса, уменьшив тем самым поддержку экономического роста России.

Теги: ЖКХ, тарифы



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