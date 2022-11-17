СПЧ готовит для встречи с Путиным темы, связанные с СВО

Совет по правам человека при президенте (СПЧ) начал подготовку к ежегодной встрече с Владимиром Путиным.

В этот раз большинство докладов планируется посвятить военным действиям России на территории Украины и связанным с этим изменениям законодательства. Глава совета Валерий Фадеев сообщил, что на встрече с российским лидером "безусловно, прозвучит тема мобилизации".

Его коллеги выразили надежду, что поговорить удастся еще и об иноагентах, о наказаниях за дискредитацию армии и о полном "запрете антивоенных выступлений".

Ежегодные совещания главы государства и членов СПЧ проходят, как правило, в День прав человека, 10 декабря. В 2020 и 2021 годах встречи проходили онлайн из-за эпидемии коронавируса. Накануне самого мероприятия совещается президиум СПЧ (13 из 48 членов совета) с администрацией президента (АП). На таких заседаниях повестку предстоящей встречи с Путиным утверждает представитель АП: заявленные правозащитниками темы могут быть забракованы как недоработанные или неактуальные. Тем не менее, члены СПЧ ежегодно докладывают президенту о самых резонансных событиях, сообщает "Коммерсант".