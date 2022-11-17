17 Ноября 2022
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

В России могут снизить НДС до 5% на продукты, лекарства и детские товары

Группа депутатов Госдумы от "Справедливой России - За правду" внесет 17 ноября проект закона о снижении с 10% до 5% ставки налогообложения на социально значимые товары, в том числе на продовольствие, товары для детей и лекарства.

Как следует из пояснительной записки, предлагается "снизить с 10% до 5% налог на добавленную стоимость (НДС) в отношении отдельных групп товаров, являющихся социально значимыми для широких групп граждан РФ".

Отмечается, что пониженная ставка должна распространяться на важнейшие продовольственные товары: мясо, молочные продукты, сахар, соль, зерно, крупы, мука, рыба, морепродукты, овощи, фрукты, а также ряд других позиций, а также на товары для детей. Это элементы одежды, кроватки, предметы гигиены, игрушки, школьные принадлежности.

Как считают депутаты, такую же меру надо распространить и на периодические печатные издания и важнейшие лекарственные препараты. По словам парламентариев, это позволит преодолеть социальное неравенство, а также простимулируют экономический рост.

Предлагаемые меры в первую очередь направлены на поддержку наименее обеспеченных домохозяйств, "чья доля расходов на продовольственные товары составляет более 40% от общего объема расходов домохозяйства", сообщает ТАСС.

Теги: продукты, лекарства, НДС, законопроект



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