17 Ноября 2022
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

СМИ: в РФ упростят продажу жилья с детскими долями

В России хотят упростить продажу жилья с детскими долями, например купленного с использованием материнского капитала.

Для этого принадлежащие детям квадратные метры хотят менять на аналогичную долю в квартире близкого родственника. Соответствующий проект закона партия "Единая Россия" планируют внести в Госдуму в ближайшее время.

В настоящее время закон это запрещает. Как отмечают эксперты, в результате продавцы таких квартир не могут купить новостройку взамен, а при приобретении вторичного жилья вынуждены делать скидки на свое жилье из-за сложностей процедуры, сообщают "Известия".

Теги: жилье, дети



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