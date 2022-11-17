Минфин внесет в кабмин РФ проект реформы накопительной пенсии до конца года

17 Ноября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Шойгу: Российские войска покидают Херсон

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Общество В России
Фото: Накануне.RU

Минфин внесет в кабмин РФ проект реформы накопительной пенсии до конца года

Министерство финансов России до конца декабря рассчитывает доработать и внести в кабмин проект закона о реформе накопительной пенсии, подготовка которого идет несколько лет.
Читайте также:

Как сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, документ предусматривает принцип добровольности и налоговые льготы, а также передачу россиянам пенсионных накоплений, замороженных с 2014 года. Близкий к правительству источник подтвердил планы представить документ в правительство до конца года. Главным инструментом стимулирования накоплений станет система индивидуальных инвестиционных счетов. В частности, на пенсионный план будет ориентирован ИИС нового, третьего типа, сообщают "Ведомости".

Что это за​ пенсионные накопления и что подразумевается под​ приватизацией? ​ В качестве пенсионных накоплений рассматриваются​ средства, которые граждане в возрасте от 1967 года рождения ​ и младше​ отчисляли с 2002​ ​ по 2014 год в накопительную часть пенсии. В итоге, за эти годы накопилось 5 трлн рублей этих отчислений. Из них - около двух трлн лежат в государственном ВЭБе и 2,9 трлн в негосударственных пенсионных фондах.

Теги: накопительная пенсия, Минфин, пенсионеры



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети