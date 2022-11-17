Минфин внесет в кабмин РФ проект реформы накопительной пенсии до конца года

Министерство финансов России до конца декабря рассчитывает доработать и внести в кабмин проект закона о реформе накопительной пенсии, подготовка которого идет несколько лет.

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Как сообщил председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, документ предусматривает принцип добровольности и налоговые льготы, а также передачу россиянам пенсионных накоплений, замороженных с 2014 года. Близкий к правительству источник подтвердил планы представить документ в правительство до конца года. Главным инструментом стимулирования накоплений станет система индивидуальных инвестиционных счетов. В частности, на пенсионный план будет ориентирован ИИС нового, третьего типа, сообщают "Ведомости".

Что это за​ пенсионные накопления и что подразумевается под​ приватизацией? ​ В качестве пенсионных накоплений рассматриваются​ средства, которые граждане в возрасте от 1967 года рождения ​ и младше​ отчисляли с 2002​ ​ по 2014 год в накопительную часть пенсии. В итоге, за эти годы накопилось 5 трлн рублей этих отчислений. Из них - около двух трлн лежат в государственном ВЭБе и 2,9 трлн в негосударственных пенсионных фондах.