Кредиты в российских банках подорожали на 1,5-2 пункта

С начала ноября ставки по потребительским кредитам в банках России из топ-30 выросли в среднем на 1,5–2 п.п.

Увеличили проценты 17 финансовых организаций. Также дорожает ипотека: с начала ноября ставки в среднем повысились на 0,5 п.п. в 12 банках.

Такие действия банков идут вразрез с решением Центробанка РФ по ключевой ставке, который оставляет ее на уровне 7,5% с сентября. Как говорят эксперты, удорожание, в частности, подстегнуло объявление частичной мобилизации, введение кредитных каникул и вероятность списания долгов за счет банков, сообщают "Известия".

Ранее президент России Владимир Путин возмутился аппетитами банков, которые легко выдают кредиты, а потом "пьют кровь" заемщиков.