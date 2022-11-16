Бизнесмен Пригожин подтвердил отсутствие в рядах ЧВК «Вагнер» «обиженных» заключенных

В Сети распространились слухи о том, что в ЧВК «Вагнер» не принимают осужденных с низким социальным статусом. На вопросы об этом ответил предприниматель Евгений Пригожин.

Он подтвердил тот факт, что среди «вагнеровцев» нет осужденных, которых в тюрьмах принято называть «обиженными», «гребнями» и «петухами». Ситуацию он объяснил тем, что у каждого социума есть свои правила.

«Тюремные же правила говорят о том, что с лицами с низким социальным статусом (по лагерным формулировкам «петухами», «обиженными», «опущенными», «форшманутыми», «гребнями») не надо здороваться, чифирить, брать у них какие-либо вещи в пользование, спать с ними в одном проходе или на одной шконке. То есть, все вышеперечисленные деяния являются «заподляковыми», делать это западло», – приводит ответ предпринимателя пресс-служба компании «Конкорд».

Он также сделал акцент на том, что в условиях боевых действий сложно отделить одних от других. В той же тюрьме все представители социума общаются друг с другом, но заключенные с низким социальным статусом находятся в отдельной группе.

«Во время боевых действий крайне затруднительно разделить эти категории граждан и, например, сделать «пацанскую гаубичную батарею», «мужицкую ДРГ» или «петушиный пулемётный расчёт». Потому что жизнь во время войны диктует новые условия и не определено, в падлу ли подавать «петуху» пулемётную ленту или перебинтовать раненого «гребня». Для того, чтобы избежать данных неудобств, мы не берём «петухов» в ЧВК «Вагнер», – объяснил предприниматель.

Он подчеркнул, что из представителей «обиженных» можно создать отдельное подразделение – «петушиную дивизию». Пригожин уверен: эти люди «проявят высокий боевой дух». Бизнесмен резюмировал, что среди бойцов из «ЧВК Вагнера» «петухов» нет. О других подразделениях он не имеет понятия.