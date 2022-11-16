В Челябинске на публичных слушаниях обсудят строительство новой трамвайной ветки

В Челябинске 24 ноября состоятся публичные слушания по проекту строительства новой трамвайной линии в Ленинском районе. Соответствующее постановление главы города опубликовано на сайте городской мэрии, передает корреспондент Накануне.RU.

Новая трамвайная линия может появиться по улице Дзержинского от железнодорожного вокзала до улицы Гагарина. Протяженность линии составит от 3,5 до 4,2 км. Она будет уточнена при разработке проектной документации

"Трамвайная линия предназначена для транспортного обслуживания населения города Челябинска массовым пассажирским транспортом, служит основной транспортной связью между Советским и Ленинским районами города", - говорится в документации.

В рамках проекта планируется расширить проезжую часть протяженностью 800—1200 метров и построить трансформаторную подстанцию.