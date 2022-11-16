Дети мобилизованных сделают новогодние игрушки для главной елки Екатеринбурга

Новогоднюю елку на Площади 1905 года украсят игрушками, сделанными детьми мобилизованных. Об этом рассказал глава Екатеринбурга Алексей Орлов во время форума "Города России".

В рамках поддержки семей мобилизованных, для их детей хотят провести мастер-классы по елочным игрушкам. Все новогодние украшения займут свое место на главной елке уральской столицы.

Напомним, что в этом году в центре Екатеринбурга спустя несколько лет наконец появится живая 25-метровая ель. Иллюминация должна иметь не менее пяти цветов, а светящаяся звезда на макушке - диаметр не менее 1,2 м. Вокруг расположится шатер из гирлянд.

Темой Ледового городка в этом году станет 300-летие Екатеринбурга. В связи с этим, ледовые скульптуры должны будут отражать становление и развитие уральской столицы. Центральную парковку закрыли в этот понедельник.