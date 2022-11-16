16 Ноября 2022
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Армия и ВПК Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

Миков сообщил о пяти пермяках, возвращенных из украинского плена

Уполномоченный по правам человека в Пермском крае Павел Миков в интервью 59.RU назвал число пленных и пропавших без вести пермяков.

По его словам, с 5 сентября пятерых пермяков в порядке контактной группы между Россией и Украиной удалось вернуть из плена.

"Они сегодня на пермской земле находятся. Нам известно, что два пермяка сегодня находятся в плену. Мы держим на контроле и работаем тесно с аппаратом федерального уполномоченного, как руководителя контактной группы по обмену пленными, и каждый раз спрашиваем, когда наши земляки будут включены в обменные списки", - заявил Миков.

Пропавшими без вести сейчас числятся три участника спецоперации из Прикамья.

Теги: пленные, спецоперация, Павел Миков



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