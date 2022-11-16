Прокуратура добилась перерасчета за отопление почти 1,5 тысячам свердловчан

В Свердловской области по требованию прокуратуры сотням жителей проведен перерасчет платы за отопление.

Как сообщили Накануне.RU в областном надзорном ведомстве, ранее от жителей поселка Мартюш стали поступать жалобы. Было установлено, что МУП "Тепловодоснабжение Каменского городского округа" в сентябре и октябре этого года оказывало людям из данного поселка услуги ненадлежащего качества. Муниципальное предприятие было оштрафовано.

Кроме этого, прокурор внес директору МУП и главе местной администрации представления об устранении нарушений, в том числе уменьшении платы за услугу "отопление" в связи с ее некачественным предоставлением. В итоге почти 1,5 тысячам потребителей коммунальных услуг поселка Мартюш был проведен перерасчет за отопление на сумму более 819 тысяч рублей.

По результатам проверки руководитель и два сотрудника предприятия привлечены к дисциплинарной ответственности. Как добавили в прокуратуре, аварии в котельной поселка и на местных теплотрассах устранены.