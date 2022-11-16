Банки пьют кровь из людей прямо до гробовой доски – Путин

Президент России Владимир Путин возмутился аппетитами банков, которые легко выдают кредиты, а потом "пьют кровь" заемщиков. На совещании президента с правительством сегодня обсуждался вопрос досудебного банкротства. Путин попросил особое внимание обратить на положение пожилых людей.

"Банки легко и с удовольствием выдают небольшие суммы кредитов <...>, но потом эти люди превращаются в вечных должников. Банки, при всем уважении к нашим финансовым институтам, кровь пьют из людей прямо до гробовой доски. Это, конечно, нужно прекратить", - считает президент.