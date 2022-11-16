16 Ноября 2022
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Экономика В России
Фото: 1 канал

Автомобили должны стать гораздо более доступными для россиян - Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что "ситуация в автомобильной отрасли непростая, хотя все основные производители запустили конвейеры". Он призвал правительство не допустить роста цен на автомобили.

В Минпромторге считают, что "ситуация с июля постепенно стабилизировалась". "Производители увеличивают загрузку своих конвейеров, в том числе тульская площадка китайского концерна Haval. До конца ноября начнет работу завод "Москвич" в Москве и площадка Sollers в Татарстане. Можно говорить о восстановлении в отрасли", - доложил президенту вице-премьер, глава Минпромторга Денис Мантуров.

Путин поддержал предложение Минпромторга распространить программу льготного автокредитования на военнослужащих, в том числе мобилизованных, на членов их семей и на служивших пенсионеров.

"Нужно, конечно, при организации работы в сфере автопроизводства добиться того, чтобы автомобили стали гораздо более доступны для российских семей в сегодняшних условиях. Есть над чем работать! Несмотря на все сложности с логистикой, с доставкой запчастей и так далее. Все всё понимают, откуда берутся эти цены, хотя и здесь нужно внимательно смотреть на все составляющие, связанные с ценообразованием", - заявил президент.

"Нужно смотреть на обоснованность этих цен и добиваться того, чтобы автомобили стали более доступны. Обращаю ваше внимание на необходимость постоянного контроля над ценообразованием. Чтобы под сурдинку этих сложностей никто не злоупотреблял и необоснованно не поднимал бы цены на автомобильную технику", - еще раз повторил президент.

Теги: автопроизводство, владимир путин, денис мантуров



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