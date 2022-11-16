Владимир Якушев в Челябинске провел совещание по вопросам выполнения гособоронзаказа для нужд СВО

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев с рабочей поездкой посетил Челябинск. Он осмотрел единый испытательный центр НПО "Электромашина" и провел совещание по вопросам производственной деятельности и выполнения гособоронзаказа для обеспечения нужд СВО, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полпредства.

Владимир Якушев отметил роль УрФО в импортозамещении и интенсивную работу в этом направлении. "В связи с открытым давлением, которое испытывает Россия сегодня, роль технологических предприятий Уральского федерального округа только возрастает. Работа должна быть комплексной – от участия в технологических кластерах и отраслевой кооперации до решения кадровых вопросов", - подчеркнул он.

В рамках визита в регион Владимир Якушев представил нового главного федерального инспектора по Челябинской области Дениса Чернятьева. Он руководил следственным управлением СК РФ по Челябинской области с 2013 по 2019 годы. После этого возглавлял СК по Республике Башкортостан. На должность был назначен в начале ноября.