16 Ноября 2022
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Политика Челябинская область
Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента в УрФО

Владимир Якушев в Челябинске провел совещание по вопросам выполнения гособоронзаказа для нужд СВО

Полномочный представитель президента в УрФО Владимир Якушев с рабочей поездкой посетил Челябинск. Он осмотрел единый испытательный центр НПО "Электромашина" и провел совещание по вопросам производственной деятельности и выполнения гособоронзаказа для обеспечения нужд СВО, сообщили Накануне.RU в пресс-службе полпредства.

Владимир Якушев отметил роль УрФО в импортозамещении и интенсивную работу в этом направлении. "В связи с открытым давлением, которое испытывает Россия сегодня, роль технологических предприятий Уральского федерального округа только возрастает. Работа должна быть комплексной – от участия в технологических кластерах и отраслевой кооперации до решения кадровых вопросов", - подчеркнул он.

Владимир Якушев, НПО Электромашина,(2022)|Фото: пресс-служба полномочного представителя Президента в УрФО

В рамках визита в регион Владимир Якушев представил нового главного федерального инспектора по Челябинской области Дениса Чернятьева. Он руководил следственным управлением СК РФ по Челябинской области с 2013 по 2019 годы. После этого возглавлял СК по Республике Башкортостан. На должность был назначен в начале ноября.

Теги: Владимир Якушев, СВО, гособоронзаказ,



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