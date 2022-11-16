В ходе спецоперации погиб мобилизованный житель Челябинской области

Мобилизованный житель Челябинской области Юрий Фирсов погиб в ходе спецоперации на Украине, передает корреспондент Накануне.RU.

"С прискорбием сообщаем, что при исполнении воинского долга в ходе специальной военной операции, проявив мужество и героизм, погиб Юрий Фирсов Владимирович", - сообщили в пресс-службе администрации Локомотивного городского округа.

Юрий Фирсов был мобилизован 2 октября. В зоне спецоперации он находился с 10 октября. "Геройски погиб 4 ноября 2022 года в ходе выполнения задач спецоперации", - рассказали в мэрии.

У военнослужащего остались двое детей 2 и 4 лет. Семье погибшего окажут помощь.