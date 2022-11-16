16 Ноября 2022
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Фото: Накануне.ru

Прокуратура выявила нарушения при реконструкции аэропорта Магнитогорска

В Магнитогорске прокуратура пресекла нарушения при реконструкции аэропортового комплекса.

Как сообщили Накануне в пресс-службе Уральской транспортной прокуратуры, выявлялись случаи ненадлежащего выполнения работ при проектировании объекта. Эти вопросы выносились на обсуждение межведомственной рабочей группы в сфере реализации национальных проектов. Противоречия по проекту были устранены и получено положительного заключения по проектной документации.

Напомним, в апреле в Магнитогорске определили победителя конкурса на выполнение работ по реконструкции аэропорта. Компания "Альмакоргруп" выполнит работы за 5,77 млрд рублей. Подрядчик должен выполнить проектно-изыскательские работы, разработать проектную документацию и провести реконструкцию аэропорта. Работы на объекте необходимо завершить до конца 2024 года.

Теги: аэропорт, реконструкция,



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