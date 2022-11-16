В Челябинской области накажут мать ребенка, которого пьяный мужчина привел в банк и оставил

В отношении матери мальчика, которого привели босиком в отделение банка, составили протокол за неисполнение обязанностей по содержанию и воспитанию ребенка, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального ГУ МВД.

Инцидент произошел вечером 15 ноября. Пьяный мужчина привел ребенка в отделение банка и ушел, оставив его одного. Мальчика госпитализировали в больницу с признаками обморожения. По данному факту проводится проверка.

В пресс-службе регионального ГУ МВД рассказали, что мать ушла за двумя младшими детьми, оставив старшего сына дома в компании отца ребенка и его знакомого. Мужчины распивали спиртные напитки, после чего отец ребенка уснул, а знакомый, собравшись, вышел из на улицу. Мальчик оделся и пошел вслед за мужчиной. Заметив идущего за ним по снегу ребенка без обуви, мужчина завел его в ближайшее помещение и оставил.

Сейчас здоровью ребенка ничего не угрожает. Известно, что семья состоит на учете в органах профилактики.