В Кремле отметили сдержанную реакцию США на падение ракет в Польше

На Западе после падения ракет в Польше последовала истеричная и оголтело русофобская реакция, не основанная на реальных данных, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представитель Кремля подчеркнул, что Варшава могла бы быть более сдержанной и профессиональной, когда говорит о потенциально опасных темах.

При этом Песков отметил сдержанную реакцию США, которая контрастировала с "абсолютно истеричной реакцией польской стороны и других стран", передает РИА Новости.

В Кремле хотели бы такой же эмоциональной реакции на теракты на "Северных потоках", как на инцидент в Польше, добавил пресс-секретарь российского президента.

Также Песков ответил на обвинения в том, что Россия косвенно виновата в ЧП в Польше. По его словам, Москва не имеет отношения к данному инциденту, "надо называть вещи своими именами".