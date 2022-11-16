16 Ноября 2022
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

В России находится 6 миллионов иностранцев, 9% из них – нелегально, - МВД

Никто из россиян, получивших гражданство РФ по рождению, не может быть его лишен, заявил министр внутренних дел России Владимир Колокольцев.

Но при этом лишить можно приобретенного гражданства – в случае совершения ряда преступлений, в том числе экстремистской направленности.

Глава МВД России в ходе выступления в Совете Федерации сообщил, что в стране сейчас находится 6 млн иностранцев, при этом 9% не имеют на это права. Это значительное сокращение: так, в 2018 году нелегально находился в России почти каждый третий иностранец.

По словам Колокольцева, полиция провела с начала года уже 225 тыс. проверок соблюдения миграционного законодательства.

Теги: владимир колокольцев, иностранцы, гражданство



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