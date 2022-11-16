16 Ноября 2022
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Глава режевского хозяйства заплатил подрядчику за незаконченное благоустройство парка "Победы"

Прокурорская проверка выявила ненадлежащее исполнение обязанностей бывшим директором МКУ "Управление городским хозяйством". Выяснилось, что при благоустройстве парка "Победы" в с. Глинское Режевского района, тот оплатил подрядчику работы, которые фактически не проводились.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры по Свердловской области, экс-директор неправомерно передал плату за дорогостоящий распределительный шкаф управления электроэнергии, который фактически не устанавливали. Помимо этого, была завышена оплата и за использованные при строительстве материалы, а также их объем.

Режевская городская прокуратура подала иск в суд, где требовала взыскать с бывшего директора МКУ материальный ущерб в бюджет городского округа. Суд принял сторону истца и обязал подсудимого выплатить более 200 тыс. рублей.

Судебный акт не вступил в законную силу.

Теги: парк Победы, благоустройство, подрядчик, прокуратура



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