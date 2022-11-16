В 2022 году предотвращены нападения на школы в девяти регионах – МВД

В 2022 году правоохранительные органы пресекли на стадии приготовления нападения на школы в девяти регионах. "Но некоторые предотвратить не удалось", - констатировал министр внутренних дел Владимир Колокольцев, выступая в Совете Федерации. Он добавил, что силовикам следует наладить более тесное взаимодействие с Минздравом и Минпросвещения для выявления учащихся с отклонениями, которые могут привести к подобным трагедиям.