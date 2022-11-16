Глава МВД выступил за открытие вытрезвителей во всех регионах страны

Сеть вытрезвителей должна охватывать все регионы страны, пока что такие заведения есть только в 19 субъектах Федерации, сообщил глава МВД Владимир Колокольцев. Лидером по развитию сети министр назвал Татарстан, также активно развивают сеть Тыва, Челябинская и Курганская области. При этом в некоторых регионах с высокой бюджетной обеспеченностью не существует вытрезвителей, пожаловался Колокольцев сенаторам в Совете Федерации.

"Их надо во всех регионах создавать, особенно в регионах со сложными климатическими условиями", - заключил министр.

С ним согласилась спикер СФ Валентина Матвиенко. "Дома, конечно, с таким человеком жена со скалкой разберется, но если он оказался на улице в холодное время?" – задала она риторический вопрос.