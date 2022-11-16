16 Ноября 2022
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Происшествия Приволжский ФО Пермский край
Фото: Накануне.RU

В Перми восстановили движение поездов на перегоне Левшино — Голованово

Движение поездов на перегоне Левшино — Голованово, приостановленное вчера из-за ДТП с участием грузового автомобиля, возобновлено, сообщили Накануне.RU в пресс-службе МЧС России по Пермскому краю.

ДТП произошло накануне в 16.10.

"Грузовой автомобиль с поднятым кузовом под управлением водителя 1973 г.р. совершил столкновение с пролетом железнодорожного путепровода на 19 км ПК девятого перегона Левшино-Голованово в Перми. В результате происшествия произошло нарушение целостности пролетного строения путепровода со смещением рельсо-шпальной решетки", - сообщали в пресс-службе прокуратуры

На месте происшествия работал восстановительный поезд. В 22.08 аварийно-восстановительные работы были завершены, движение поездов полностью восстановлено.

Теги: перегон Левшино — Голованово, ДТП, грузовой автомобиль



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