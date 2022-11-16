Суд поддержал решение Челябинского УФАС по торгам по реализации арестованного имущества

Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд подтвердил решение Челябинского УФАС по торгам по реализации арестованного имущества, сообщили Накануне.RU в пресс-службе антимонопольного органа.

В декабре прошлого года оператор электронной торговой площадки ООО "НИК24" установил условие о необходимости внесения платы в размере 5 тысяч рублей при отсутствии у участников объектного идентификатора в структуре ЭЦП. При отсутствии оплаты таким участникам отказывали в регистрации.

В УФАС поступила жалоба от гражданина на действия оператора при проведении торгов по реализации арестованного имущества должника. Антимонопольный орган признал, что данное требование противоречит положениям законодательства и может привести к ограничению конкуренции на торгах.

Оператор внес изменения в регламент электронной торговой площадки.