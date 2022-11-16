В Екатеринбурге пьяная девушка устроила ДТП: пострадала школьница

В Екатеринбурге устанавливают обстоятельства ДТП, в котором пострадала школьница. Инцидент произошел сегодня утром на улице Уральской.

По предварительной информации, водитель "Шевроле Авео" на регулируемом перекрестке при повороте не предоставила преимущество и столкнулась с "Митсубиси Кросс". После этого японскую иномарку отбросило на стоящего пешехода. В результате пострадала 17-летняя школьница, с различными травмами она доставлена в больницу.

Мать девочки рассказала полицейским, что ее дочь направлялась в школу, стояла на перекрестке и ждала зеленый свет. Неожиданно рядом произошло столкновение двух автомобилей, один из которых отбросило на нее.

Как сообщили Накануне.RU в ГИБДД Екатеринбурга, уже установлено, что за рулем "Шевроле" сидела 24-летняя девушка, имеющая стаж вождения в пять лет. Водитель прошла медосвидетельствование, у нее установлено алкогольное опьянение – 0,24 мг на литр выдыхаемого воздуха. Сама девушка пояснила, что при повороте якобы не увидела "Митсубиси".

На месте аварии госавтоинспекторы провели замеры и составили процессуальные документы. Более точные обстоятельства ДТП сейчас устанавливаются.