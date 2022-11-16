В Екатеринбурге пьяная девушка устроила ДТП: пострадала школьница

16 Ноября 2022
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Южный ФО Астраханская область Краснодарский край Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Новосибирская область Омская область Республика Тыва Северо-Кавказский ФО Карачаево-Черкесская... Центральный ФО Москва Московская область Белгородская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Самарская область Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Шойгу: Российские войска покидают Херсон

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo





Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

В Екатеринбурге пьяная девушка устроила ДТП: пострадала школьница

В Екатеринбурге устанавливают обстоятельства ДТП, в котором пострадала школьница. Инцидент произошел сегодня утром на улице Уральской.
Читайте также:

По предварительной информации, водитель "Шевроле Авео" на регулируемом перекрестке при повороте не предоставила преимущество и столкнулась с "Митсубиси Кросс". После этого японскую иномарку отбросило на стоящего пешехода. В результате пострадала 17-летняя школьница, с различными травмами она доставлена в больницу.

Мать девочки рассказала полицейским, что ее дочь направлялась в школу, стояла на перекрестке и ждала зеленый свет. Неожиданно рядом произошло столкновение двух автомобилей, один из которых отбросило на нее.

Как сообщили Накануне.RU в ГИБДД Екатеринбурга, уже установлено, что за рулем "Шевроле" сидела 24-летняя девушка, имеющая стаж вождения в пять лет. Водитель прошла медосвидетельствование, у нее установлено алкогольное опьянение – 0,24 мг на литр выдыхаемого воздуха. Сама девушка пояснила, что при повороте якобы не увидела "Митсубиси".

На месте аварии госавтоинспекторы провели замеры и составили процессуальные документы. Более точные обстоятельства ДТП сейчас устанавливаются.

Теги: школьница, ДТП, перекресток, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети