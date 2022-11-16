16 Ноября 2022
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Происшествия Свердловская область
Фото: ГУ МЧС по Свердловской области

Спасли двоих детей. Сотрудники МЧС потушили пожар в многоэтажке на Крауля

Сотрудники МЧС потушили пожар в квартире 16-этажного дома на Крауля. Напомним, что сообщение о возгорании поступило в 12.15.

В ходе локализации огня, спасателям удалось вывести семь человек, двое из которых дети. Помимо этого, из дома самостоятельно эвакуировались еще 16 жильцов. Пострадавших нет.

"Все работы по тушению пожара завершены. Огнеборцы вернулись в свои подразделения", - сообщает пресс-служба.

В тушении пожара участвовали 15 человек и четыре единицы техники.

Теги: пожар, Крауля, МЧС



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