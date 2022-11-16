Недокомплект МВД составляет 90 тысяч человек, отток кадров очень большой - Колокольцев

Недокомплект МВД в России сегодня составляет 90 тыс. человек и продолжает увеличиваться, заявил глава министерства Владимир Колокольцев. Он признал, что "отток кадров из МВД очень большой". Только в Москве в последние годы число сотрудников министерства сократилось в два раза. Колокольцев добавил, что пока это не отражается на уровне преступности, но тенденция нехорошая.

Он призвал регионы и федеральные органы активнее решать проблемы полицейских, чтобы люди охотнее шли на службу. Например, проблема с жильем для участковых решена только в четверти субъектов РФ. "Даже в экономически развитых субъектах эта проблема почему-то не решается. Наиболее остро проблема стоит в Калмыкии, Ингушетии, Дагестане, Алтае, на Чукотке", - посетовал министр, выступая в Совете Федерации.