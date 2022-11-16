В ЛНР и ДНР будут созданы министерства внутренних дел, в Запорожье и на Херсонщине – управления МВД

В Запорожской и Херсонской областях сформированы временные управления МВД, в ДНР и ЛНР действуют постоянные управления, но скоро они будут трансформированы в министерства, управления в новых областях станут постоянными. Общий штат правоохранительных органов в присоединенных территориях должен составить 52 тыс. человек, сообщил глава МВД России Владимир Колокольцев.

"В регионах сейчас развернуто 15 сводных отрядов полиции, в том числе из других регионов", - сообщил министр, выступая в Совете Федерации.

Он добавил, что в ЛНР и ДНР выдача регистрационных знаков для автомобилей проходит в соответствии с региональным законодательством. В Херсонской и Запорожской областях выдано уже 8 тыс. знаков и еще 15 тыс. человек подали заявления.