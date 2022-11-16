Больше тысячи семей мобилизованных прикамцев попросили о кредитных каникулах

В Пермском крае от семей мобилизованных в соцслужбы региона поступило более 4,5 тыс. обращений, связанных с оказанием адресной помощи. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе краевого минсоцразвития.

Семьи нуждаются в разных видах поддержки.

Так, для 355 семей актуально решение бытовых вопросов - отремонтировать электропроводку, привезти лекарства, обеспечить дровами. У почти 1100 обратившихся есть потребность в предоставлении кредитных каникул и оказании иной юридической помощи, 259 семей обратились за психологической помощью, а более 2 700 нуждаются в содействии с оформлением документов на меры соцподдержки.

В Губахинском городском округе супруга мобилизованного обратилась в службу социальных участковых с просьбой заменить электрическую проводку в доме. Соцучастковый направила ходатайство в адрес главы Губахинского городского округа с просьбой оказать содействие. С супругой мобилизованного связались специалисты Комбината благоустройства, произвели замеры и заменили электропроводку во всем доме на новую. В Ильинском городском округе мама мобилизованного обратилась в соцзащиту с просьбой помочь с дровами - ранее этим занимался ее сын. Благодаря взаимодействию с администрацией округа, вопрос решили, дрова были предоставлены. А вот в Александровске супруге мобилизованного, которая живет с двумя детьми в частном доме с печным отоплением, по ее просьбе был вручен пожарный извещатель. Также благодаря межведомственному взаимодействию, семья была обеспечена дровами для отопления дома.