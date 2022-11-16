ФСБ задержала гражданку Польши со статусом дипломата за получение взятки при ввозе алкоголя

ФСБ РФ задержала гражданку Польши Эву Бокшнайдер за получение взятки в размере 20 тысяч евро за оформление фиктивных документов для ввоза алкоголя в Россию.

Как сообщили в пресс-службе ведомства, подозреваемая - сотрудница международной финансовой организации с дипломатическим статусом. Она задержана с поличным.

МИД России объявил Бокшнайдер «неприемлемым лицом». Ей предложено покинуть территорию РФ в недельный срок.

Также задержаны трое россиян, причастных к организации каналов поставок алкоголя. Изъята контрабанда объемом более 40 тонн, стоимостью свыше 2 млн долларов.