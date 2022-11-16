Медведев: Запад повышает вероятность начала мировой войны

Инцидент с ракетами в Польше говорит о том, что Запад повышает вероятность начала мировой войны, заявил заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"История с украинским "ракетным ударом" по польской ферме доказывает лишь одно: Запад своей гибридной войной с Россией повышает вероятность начала войны мировой", — написал политик в своем Twitter-аккаунте.

Ранее польские СМИ сообщили о падении ракет на территории Люблинского воеводства Польши (на границе с Украиной). По их информации, снаряды попали в зерносушилки, при этом погибли два человека. В МИД Польши заявили, что ракеты принадлежали России.

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что пока нет точных доказательств того, кто выпустил ракету, упавшую на востоке страны.