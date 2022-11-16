В многоэтажке на Крауля в Екатеринбурге вспыхнул пожар

В Екатеринбурге в 16-этажном доме №44 на Крауля вспыхнул пожар. Как сообащет пресс-служба МЧС, горит 20 "квадратов" квартиры на пятом этаже.

Информация о пожаре поступила в 12.15. В 12.48 огнеборцы уже локализовали открытое горение. Были спасены шесть человек, один из которых ребенок. Помимо этого, из дома самостоятельно эвакуировались еще 16 жильцов. Информации о пострадавших не поступало.

В тушении пожара участвуют 15 человек и четыре единицы техники. Огнеборцы прилагают все усилия для скорейшей ликвидации пожара.