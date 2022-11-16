Мизулина пошла в атаку на Крашенинникова: "Если семья – ничто, то что тогда мы защищаем в ходе СВО?"

Сенатор Елена Мизулина возмутилась негативным отзывом на свой законопроект, полученным от Совета при президенте РФ по кодификации и совершенствованию гражданского законодательства. Совет возглавляет глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. Именно к нему была обращена гневная речь Мизулиной на пленарном заседании Совета Федерации.

Мизулину возмущает, что Крашенинников и его товарищи отказываются признавать субъектом права. "Есть физическое лицо, есть – юридическое, их можно защищать, а семья, по их мнению, - ничто, ее защищать нельзя", - возмущается сенатор.

"Пусть тогда господин Крашенинников объяснит, почему мобилизованные перед отправкой на фронт массово вступают в брак? Если семья – ничто, то что тогда мы защищаем в ходе СВО?" – задает вопрос Мизулина.

Ранее сообщалось, что в российских загсах во время мобилизации наблюдался всплеск регистраций браков. Эксперты связывали это с желанием мобилизованных наделить правами (в том числе имущественными – например, на случай гибели на фронте) женщин, находящихся в отношениях (гражданском браке).