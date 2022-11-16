В Минэкономразвития высоко оценили опыт развития Екатеринбурга

Замминистра экономического развития России Дмитрий Вахруков полагает, что проведение в Екатеринбурге форума "Города России 2030" (проходит 16-17 ноября в столице Урала) говорит о том, что город "накопил востребованный во всей стране опыт".

"Таких дискуссионных площадок, как форум в Екатеринбурге, не хватает. Надо чаще встречаться и общаться. Это Екатеринбург, центр Урала, и то, что форум уже в шестой раз проводится именно здесь, - хороший показатель того, что накопленный в городе опыт востребован во всей стране", - сказал Накануне.RU Вахруков после главной стратегической сессии форума "Города России – основа устойчивого развития страны".

Он высоко оценил важность форума и для участников, и для региональных и федеральных властей.