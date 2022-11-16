В Челябинской области местного жителя осудили за размещение интимных фотографий бывшей жены

В Челябинской области суд приговорил к 2,5 годам лишения свободы условно местного жителя, разместившего в Интернете снимки интимного содержания с изображением бывшей жены, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

Мужчину признали виновным в незаконном обороте порнографических материалов. В 2021 году он создал фейковые страницы от имени бывшей супруги, где разместил снимки интимного содержания с изображением потерпевшей. Эти фотографии были доступны неограниченному кругу лиц.

В августе этого года мужчина уже был осужден к 10 месяцам исправительных работ за нарушение неприкосновенности частной жизни бывшей супруги.