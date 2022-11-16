Свердловские правительственные сайты легли после пожара в здании минсоцполитики

Сайты правительства Свердловской области перестали работать. Причиной стал пожар в здании, где, по данным СМИ, располагается министерство социальной политики региона.

Из-за инцидента с возгоранием произошло отключение серверов, однако специалисты уже работают над исправлением ситуации.

"Перебои в работе региональных информационных ресурсов связаны с аварийным отключением серверов после сигнала о возгорании. Оборудование и коммуникации не пострадали. В настоящее время производится их перезапуск, на это требуется время", - сообщили Накануне.RU в департаменте информполитики области.

На данный момент не отвечают сайты региональных минздрава, минприроды, минАПК, минфина и РЭК.