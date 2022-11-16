Александр Гусев о новой индустриализации Воронежской области: Это рабочие места и налоги в бюджет региона

Инвестиционные проекты в самых разных сферах экономики реализуют в Воронежской области как уже работающие предприятия, так и новые для региона бизнес-структуры.

Накануне в Павловском районе заработала 1 очередь мясоперерабатывающего комплекса АГРОЭКО. Выход на полную мощность запланирован на 2023 год, технологически это будет безотходный мясоперерабатывающий промышленный комплекс, претендующий на позицию самого инновационного проекта отрасли в стране. Общий объем инвестиций составит более 15 млрд рублей. Если в уже функционирующем производстве задействованы более тысячи человек, то в перспективе трудовой коллектив составит более 3,5 тысяч сотрудников.

«У предприятия большое будущее. Для нас оно крайне важно, потому что это наш потенциальный крупнейший налогоплательщик и это новые рабочие места», - подчеркнул во время посещения предприятия губернатор Александр Гусев.

В регионе продолжается формирование туристско-рекреационного кластера «Воронежский» как пилотного областного проекта, состоящего из комплекса объектов: от мест комфортного размещения туристов с набором всех современных сервисов до точек культурного притяжения. Туристская инвестлокация формируется вдоль федеральной трассы М-4 «Дон» с условным центром в поселке Рамонь. Пул будущих участников состоит из 12 игроков, работающих в разных сферах, входящих в туристический кейс. Набор участников будет расширяться.

Еще один туристический объект предполагается в поселке Емань Рамонского района. Срок реализации инвестпроекта «Емань SPA Resort» - 2025 год. Инвестиции предполагаются в объеме до 8 млрд рублей. Инвестор имеет договоренности о софинансировании от «Корпорации Туризм.РФ» в рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства».

Производственный кластер Воронежской области прирастает новыми промплощадками. В ОЭЗ «Центр» появится новый инвестпроект: «Аэрокосмические композитные технологии» планируют создать серийное производство композитных конструкций для многоразовых космических кораблей и ракет-носителей. В период до 2024 года инвестор намерен построить завод и сборочно-испытательный комплекс. Инвестиции запланированы в размере 3,5 млрд рублей с формированием более 250 новых рабочих мест.

Сеть «ФосАгро-Регион» работает с аграриями Воронежской области с 2014 года. За последние 2 года компания инвестировала в центр дистрибуции минудобрений в Бобровском районе порядка 130 млн рублей. До 2025 года в его развитие предполагается вложить еще около 190 млн рублей.

Масштабный инвестпроект власти Воронежской области обсуждают с китайскими промышленниками. Глава региона рассматривал возможное строительство предприятия по производству карбида кремния (SiC) в поселке Латная Семилукского района. Заявленные инвестиции - 3 млрд рублей.

Инвестиционную инфраструктуру региона областные власти формируют не только в расчете на крупные бизнес-структуры, но и для малого бизнеса.

Например, в Бутурлиновском муниципальном районе реализуется сразу несколько инвестпроектов, способных превратиться в конкурентоспособные, импортозамещающие производства. В рамках гранта «Семейная ферма» (при поддержке губернатора) создается комплекс хранения и первичной обработки овощей (ИП ГКФХ Ткачев Н.А.). Сумма инвестиций - 55 млн рублей, из которых 30 млн средства гранта. Еще одно местное предприятие (ГКФХ Банов) строит цех по переработке и консервации овощей. Общая стоимость проекта - 48,5 млн рублей, из них грант в форме субсидии из областного бюджета 25,4 млн рублей.

Губернатор Александр Гусев, обращаясь к главам муниципалитетов призывал поддерживать инициативы предпринимателей на местах: «Есть много маленьких проектов, которые, при благоприятном отношении к ним, вполне могут реализовываться самостоятельно».