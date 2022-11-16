СКР задержал экс-министра здравоохранения Иркутской области по делу о взятке в 7 миллионов рублей

Следственный комитет задержал экс-министра здравоохранения Иркутской области Якова Сандакова в рамках уголовного дела о взяточничестве (ст. 159 УК РФ).

Всего в деле семь фигурантов, в том числе директор компании, которого СКР считает причастным "к посредничеству в передаче взятки его близкому другу – бывшему министру здравоохранения".

"Он передал Сандакову взятку в виде наличных денежных средств в размере 7 млн руб. от руководителей другой коммерческой структуры. Взятка предназначалась за оказание помощи в заключении государственного контракта между минздравом Иркутской области и их коммерческой организацией на поставку эндоскопических систем стоимостью более 150 млн руб.", - говорится в сообщении СКР.

Сандаков занимал пост министра до декабря 2021 года.