16 Ноября 2022
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Более трети россиян готовы получать серую зарплату при условии ее повышения вдвое

Более трети россиян (37%) согласны на неофициальную (серую) выплату зарплат при условии, что она будет повышена в два и более раза. Об этом сообщает РБК со ссылкой на результаты опроса "Работа.ру".

Отмечается, что 31% опрошенных не готовы к неофициальным выплатам даже при условии повышения зарплаты.

Большинство россиян - 72% - получают свои деньги полностью официально. Около 19% респондентов сообщили, что их работодатель выплачивает серые зарплаты (часть официально, часть — "в конверте"). У 9% опрошенных доход официально не оформлен.

Теги: россияне, серая зарплата



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