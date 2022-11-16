Городам России разрешили использовать успешный опыт друг друга

В Екатеринбурге состоялась главная стратегическая сессия форума "Города России 2030" под названием "Города России - основа устойчивого развития страны". Среди участников дискуссии - заместитель министра экономического развития Российской Федерации Дмитрий Вахруков, уральский полпред Владимир Якушев, президент Союза российских городов, мэр Тюмени Руслан Кухарук. Темами разговора стали управление пространственным развитием страны, новые горизонты управления городом и другие важные факторы их развития. О чем именно говорили участники собрания, читайте в материале Накануне.RU.

Якушев отметил, что интерес к форуму оправдан, и важен он потому, что главам городов приходится решать много вопросов. Много вызовов города получили после того, как из России начали уходить иностранные компании.

"Время идет. Кто-то ушел, кто-то остался. Сейчас наступило время для творчества. Города очень разные", - сказал Якушев, напомнив, что основной сервис горожане должны получать в любом городе.

Часто бывает так, что, решая задачу, власти пытаются найти путь сами.

"Пока нельзя сказать, что мы имеем культуру заимствования лучших решений", - сказал Якушев, добавив, что есть кто-то из мэров нашел хорошее решение, не надо бояться применить его у себя.

Вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов отметил, что форум - попытка найти решения проблем, связанных, например, с уходом различных компаний. Он напомнил о важных проектах региона - сухом порту и наземном метро, которое свяжет города Екатеринбургской агломерации.

Замглавы Минэкономразвития Дмитрий Вахруков отметил ежегодный рост количества участников форума.

"Екатеринбург выбран пилотным проектом для развития агломераций потому, что город имеет один из самых высоких потенциалов агломерационного развития. Этот процесс будет только расти. Государство может наблюдать за этим или активно участвовать в процессе", - сказал Вахруков.

Агломерационные задачи могут уменьшить суверенитет города, однако речь идет о развитии. Идет аналитическая работа по разработке трех агломераций - Екатеринбургской, Краснодарской, Нижегородской.

Мэр Екатеринбурга Алексей Орлов в своем выступлении сообщил, что тема экологии идет "красной нитью" через весь форум. Важными темами являются социальное партнерство, инвестиции, туризм. Важен технологический суверенитет, поэтому в городе создан Совет директоров, который ищет пути его достижения.

"Мы говорим о объединении ресурсов. Для этого нужна мобильность трудовых ресурсов. Мы подошли к началу реализации "наземного метро", это поможет обеспечить производство Екатеринбурга кадрами", - сказал Орлов.

Города сейчас - места сохранения человеческого капитала, считает президент фонда "Центр стратегических разработок" Владислав Онищенко. Важно, чтобы внутри агломерации можно было не привлечь больше людей, а сохранить высокое качество их жизни. Вице-президент Торгово-промышленной палаты России Максим Фатеев полагает, что комплексный взгляд на систему помогает увидеть, что работает неправильно. Форум формирует такой подход. Уральская ТПП открывает новые каналы привлечения инвестиций. Надо мотивировать бизнес создавать рабочие места. Среди целей работы ТПП - диалог участников импортозамещения через связи, развитие сотрудничества в дружественных странах.

Мэр Тюмени Руслан Кухарук отметил, что, представляя города будущего, следует говорить о городах настоящего, и важно, что власти говорят о сохранении качества жизни горожан. Город следует рассматривать стратегически, сказал Кухарук.

Подводя итоги, Чемезов заявил о том, что задача форума - в том, чтобы его участники хвастались достижениями для обмена ими. Онищенко предложил сделать агломерацию в Тюмени. Орлов уточнил, что Екатеринбург и Тюмень двигаются друг к другу. Скоро эти города свяжет четырехполосная трасса.