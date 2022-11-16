В Челябинской области снизились цены на фрукты, смартфоны и туры в Турцию и Египет

В Челябинской области за октябрь снизились цены на 70 продовольственных и 109 непродовольственных товаров, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Контрольно-счетной палаты региона.

Так, среди продовольственных товаров снизились цены на яблоки 98,36 руб. за кг (13,2%), виноград 130,63 руб. за кг (7,4%), крупу гречневую 113,08 руб. за кг (6,5%), лимоны 129,31 руб. за кг (6%), сахар песок 69,18 руб. за кг (4,6%).

Среди непродовольственных товаров подешевели электропылесос напольный 7 тыс. 338,06 руб. (12,6%), смартфон 9 тыс. 467,52 руб. (7,5%), аппарат для измерения артериального давления электронный 2 тыс. 702,41 руб. (6,0%), ткани декоративные для изготовления штор и занавесей 438,81 руб. 5,5%), лампа электрическая осветительная 26,8 руб. за штуку (4,5%).

Также в КСП сообщили о снижении цен на 19 услуг. Так, стоимость поездки на отдых в Египет составляет 57 тыс. 560,05 руб. (-25,9%), в ОАЭ тыс. 56 821,80 руб. (-20,8%), в Турцию 52 тыс. 952,49 руб. (-16,0%).