39 мобилизованных жителей Челябинской области вернули домой

В Челябинской области 39 мобилизованных жителей вернулись домой. Об этом сообщила уполномоченной по правам человека в Челябинской области Юлии Сударенко.

"Семь человек получили отсрочку по состоянию здоровья, семь являлись многодетными, 16 человек были забронированы, девять человек получили отсрочку по иным основаниям", - сообщили Накануне.RU в пресс-службе омбудсмена.

В отношении еще 28 мобилизованных отменены решения призывных комиссий, 16 из них многодетные, десять забронированы, у одного по состоянию здоровья, и еще у одного по иным причинам. Сейчас предпринимаются меры, чтобы вернуть мобилизованных домой.

В период с 26 сентября по 14 ноября к омбудсмену обратились 1 тыс. 834 гражданина. В настоящий момент количество обращений снизилось на 43% по отношению к концу сентября, середине октября.