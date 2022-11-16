В СИЗО Екатеринбурга снова пытались доставить телефоны на квадрокоптере

Сегодня ночью в 00.51 на территорию СИЗО-1 в Екатеринбурге с воздуха сбросили сверток полиэтиленовой пленки. Как позже оказалось, это были сотовые телефоны, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ГУФСИН по Свердловской области.

Изначально сотрудники отдела охраны СИЗО увидели в воздухе квадрокоптер. В посылке находились два iPhone, один смартфон, 2 USB провода и гарнитура. Ранее уже случался похожий инцидент - в выходные квадрокоптер пытался доставить в СИЗО-1 два телефона.

Аналогичная ситуация была и в исправительной колонии №10. В сентябре сотрудники ГУФСИН поймали квадрокоптер, с помощью которого заключенным пытались незаметно перенести через ограждение два сотовых телефона.