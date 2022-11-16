Мельниченко призвал не ждать торговли с западными странами до конца спецоперации

Пока не закончится специальная военная операция Росси на Украине, не стоит ожидать серьезных торговых отношений с западными странами.

Об этом сообщил миллиардер Андрей Мельниченко на параллельном мероприятии "Российские подходы к адаптации к изменениям климата и смягчению его воздействий" в рамках Международной конференции ООН по климату (СОР27), которая проходит в Шарм-эш-Шейхе.

"Пока у нас не закончится данный этап конфликтной ситуации на Украине и с западным миром, ожидать серьезных товарных потоков [c Западом], в том числе в климатической области, это наивно. И я думаю, это надолго", — сказал бизнесмен.

При этом первый вице-премьер России Андрей Белоусов заявил в ходе Транспортной недели в Москве, что Европейский союз по-прежнему является самым крупным торговым партнером России, сообщает РБК.

Ранее сообщалось, что Мельниченко оспорит санкции Запада в суде. Также миллиардер планирует опротестовать задержание своей суперяхты.