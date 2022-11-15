16 Ноября 2022
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Происшествия Белгородская область
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Над Валуйками сбита "Точка-У", один человек погиб - Гладков

Система ПВО сбила над Валуйками в Белгородской области "Точку-У". По предварительной информации, один человек погиб, еще одна женщина пострадала и была госпитализирована с осколочными ранениями ног.

"Осколками выбиты окна в нескольких домовладениях. Глава округа и оперативные службы на месте. Подомовой обход территории продолжается. Также в Грайворонском городском округе ПВО сбили ракету. По предварительной информации пострадавших и разрушений нет", - сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Ранее стало известно, что обстрелу подвергся город Шебекино на границе России и Украины. Погибли два человека, еще трое госпитализированы.

Теги: валуйки, точка-у, пво



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