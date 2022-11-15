Все "фашиствующие элементы" вывезены из Херсона – МВД РФ

Российские войска, покидая Херсон, вывезли из города "все "фашиствующие элементы", заявил замначальника управления организации деятельности ИВС, специальных приемников и подразделений охранно-конвойной службы МВД РФ Олег Извозчиков.

"Сейчас я просто открою вам секрет, что из Херсона всех фашиствующих элементов у нас перебросили на нашу территорию... сейчас будут судебные заседания", - цитирует полицейского РИА Новости.

Между тем, в Telegram появились сообщения, что сын захваченного в плен ВС РФ мэра Херсона Игоря Колыхаева обратился к украинскому омбудсмену с просьбой помочь освободить отца и включить его в список на обмен пленными. О задержании Колыхаева стало известно в июне. В конце октября херсонские СМИ сообщали со ссылкой на источники, что мэра отпустили на волю и он покинул город через Крым. Однако его сын Святослав данную информацию не подтверждает.