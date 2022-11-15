Путин присвоил звание "Город воинской славы" Мариуполю и Мелитополю

Путин присвоил звание "Город воинской славы" Мариуполю и Мелитополю – городам в ДНР и Запорожской области. Соответствующее предложение было высказано сегодня на заседании оргкомитета "Победа".

В России звание "Город воинской славы" имеют более четырех десятков городов.

В указе президента о присвоении звания говорится: "За мужество, стойкость и массовый героизм, проявленные защитниками города в борьбе за свободу и независимость Отечества".