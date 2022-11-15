В Челябинске на местную жительницу завели уголовное дело за незаконное проведение азартных игр

В Челябинске местная жительница подозревается в незаконном проведении азартных игр, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального СК.

Следствие считает, что женщина незаконно проводила в одном из домов города азартные игры с использованием компьютерного оборудования. У нее были изъяты ноутбук, маршрутизаторы и иное оборудование.

В пресс-службе регионального ГУ МВД рассказали, что заведение располагалось в доме по Комсомольскому проспекту. Женщина находится под обязательством о явке.