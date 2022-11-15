75% дорожно-строительной техники приобреталось из недружественных стран - Автодор

До 75% дорожно-строительной техники ранее приобреталось из недружественных стран, сообщил глава ГК "Автодор" Вячеслав Петушенко. Сейчас госкомпания пытается решить эту проблему двумя путями – закупками у дружественных стран с субсидированными ставками и поиском отечественных производителей.

"Совместно с Росавтодором провели анализ изготовителей в РФ. Заявка [есть] на 31 тыс. единиц техники. Есть позиции, которые нам сложно делать. Но при этом, например, порядка 70% автогрейдеров производится уже в России, начинается производство укладчиков", - заявил Петушенко на форуме "Транспортная неделя 2022".