15 Ноября 2022
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

75% дорожно-строительной техники приобреталось из недружественных стран - Автодор

До 75% дорожно-строительной техники ранее приобреталось из недружественных стран, сообщил глава ГК "Автодор" Вячеслав Петушенко. Сейчас госкомпания пытается решить эту проблему двумя путями – закупками у дружественных стран с субсидированными ставками и поиском отечественных производителей.

"Совместно с Росавтодором провели анализ изготовителей в РФ. Заявка [есть] на 31 тыс. единиц техники. Есть позиции, которые нам сложно делать. Но при этом, например, порядка 70% автогрейдеров производится уже в России, начинается производство укладчиков", - заявил Петушенко на форуме "Транспортная неделя 2022".

Теги: дорожная техника, автодор, строительство, закупки



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