Карпинская больница заплатит почти полмиллиона за перепутанного покойника

Карпинская ЦГБ заплатила местным жительницам компенсацию, после того как выдала для похорон не того почившего. В результате одна из семей успела захоронить чужого родственника. О том, как произошла путаница и что стало с телами, Накануне.RU рассказали в пресс-службе Свердловского областного суда.

Трагедия у двух семей из Карпинска произошла в июле 2020 года - в обоих случаях скончался мужчина. Тела доставили в патологоанатомическое отделение больницы, где провели вскрытие и подготовили к захоронению, однако санитарка перепутала каталки, выдав одной из семей не того почившего. Поскольку именно их родственник скончался от коронавируса, его по всем правилам было необходимо хоронить в закрытом гробу, что семья и сделала, даже не подозревая, что в гробу находился не тот человек.

Ошибка санитарки вскрылась на следующий день, когда за вторым покойным приехала, как оказалось, не его супруга и дочери. Вдова прожила с мужем 40 лет, а потому не могла ошибиться - в морге находился не ее покойный супруг. Отпевание было отменено, как и сами похороны.

"Дальше история начала развиваться по детективному сценарию. Дочери Ларисы Е. Галина и Мария позвонили матери и сказали, что сотрудники больницы совместно с рабочими пытаются раскопать могилу, в которой захоронен их отец, с целью незаконной эксгумации тела. Женщины и сторож кладбища не позволили это сделать. Позже эксгумация трупа была официально проведена сотрудниками следственного отдела, он был доставлен в патологоанатомическое отделение "Серовской городской больницы" для проведения судебной экспертизы", - рассказали в пресс-службе суда.

Похоронить и почтить память усопшего натерпевшимся родственницам удалось только спустя несколько дней. Более того, хоронить мужа и отца пришлось в закрытом гробу без возможности попрощаться. Совокупность всех этих событий стали большим ударом для семьи, у Ларисы Е обострились имеющиеся заболевания, да и семье пришлось понести дополнительные расходы. В связи с этим вдова вместе с дочерями подали иск в Краснотурьинский суд на больницу, требуя взыскать по полмиллиона каждой из женщин в качестве компенсации и другие расходы.

Суд встал на сторону потерпевших, но удовлетворил требования частично, назначив дочерям по 130 тыс. рублей, а их матери 200 тыс. рублей. Он также обязал больницу выплатить семье 10 тыс. рублей в виде судебных расходов и 23 тыс. 450 рублей в виде материального ущерба. Ответчик решил, что сумма компенсаций неоправданно завышена и пошел в областной суд, однако и там не нашел поддержки. Суд решил, что именно больница оказала некачественную медицинскую услугу, что подтверждает и увольнение санитарки.